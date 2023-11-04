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Мэнсфилд Таун - Рексхэм

04.11.2023, Суббота, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Мэнсфилд Таун - Рексхэм
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Вторая лига (2023/2024)
11 тур
3 октября, вторник 21:45 Мэнсфилд Таун 0:0 Рексхэм
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Россия
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