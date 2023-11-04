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Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли

04.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1-й раунд,
10 августа, вторник 22:45 Донкастер Роверс 1:2 Аккрингтон Стэнли
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Россия
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