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Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед

04.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Лейтон Ориент - Карлайл Юнайтед
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Первая лига (2023/2024)
13 тур
14 октября, суббота 17:00 Карлайл Юнайтед 0:1 Лейтон Ориент
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Россия
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