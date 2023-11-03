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Шеппи Юнайтед - Уолсолл

03.11.2023, Пятница, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Шеппи Юнайтед - Уолсолл
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Матч начнется в 22:45 мск
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Россия
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