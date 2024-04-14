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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Перт Глори
Мельбурн Сити - Перт Глори: обзор матча 14 апреля 2024
Мельбурн Сити
14.04.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 24 тур
8 : 0
Завершен
Перт Глори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мельбурн Сити - Перт Глори
3
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
600
330
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
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