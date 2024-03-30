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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Сентрал Кост Маринерс
Сидней - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 30 марта 2024
Сидней
30.03.2024, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
74'
A. Caceres
77'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Сентрал Кост Маринерс
88'
Замена
J. Lual
️️️️
Á. Torres
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Д. Лолли
88'
Замена
M. Burgess
️️️️
Р. Мак
79'
78'
Желтая карточка
Д. Вукович
ГОЛ! 2:0!
Д. Кинг
77'
ГОЛ! 1:0!
A. Caceres
Пас отдал
Д. Лолли
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
J. Courtney-Perkins
68'
64'
Замена
N. Paull
️️️️
S. Roux
58'
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
58'
Замена
A. Kuol
️️️️
R. Edmondson
46'
Замена
R.
️️️️
C. Theoharous
Замена
Фабио
️️️️
J. Kucharski
46'
Желтая карточка
L. Brattan
43'
Желтая карточка
Д. Лолли
37'
Желтая карточка
J. Kucharski
33'
32'
Желтая карточка
C. Theoharous
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Max Burgess
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
10
Miguel Di Pizio
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
4
3
Гирдвуд-Райх
14
26
10
6
21
Мак
9
11
Лолли
3-5-2
20
Вукович
66
45
15
4
26
16
Балар
10
7
10
27
4
16
Кинг
16
Кинг
4
21
Мак
14
14
21
Мак
11
Лолли
22
22
11
Лолли
9
90
Фабио
90
Фабио
9
15
21
21
15
26
16
16
26
10
27
27
10
27
45
45
27
7
22
22
7
Остались в запасе
Сидней
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
1
Jack Warshawsky
ВР
10
Miguel Di Pizio
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
10
Miguel Di Pizio
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сидней - Сентрал Кост Маринерс
3
2
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
549
354
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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