Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Сидней
Веллингтон Феникс - Сидней: обзор матча 16 марта 2024
Веллингтон Феникс
16.03.2024, суббота, 07:30
Австралия. А-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сидней
54'
H. Matthews (АГ)
69'
К. Барбарусес
6'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Сидней
Желтая карточка
S. Wootton
89'
89'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Р. Мак
Замена
D. Ball
️️️️
I. R. Hughes
89'
Желтая карточка
С. Саттон
79'
Замена
M. Al-Taay
️️️️
N. Pennington
75'
72'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
G. Lacerda
72'
Замена
M. Burgess
️️️️
C. Hollman
ГОЛ! 2:1!
К. Барбарусес
Пас отдал
Ю. Салас
69'
60'
Замена
Фабио
️️️️
J. Kucharski
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
H. Matthews
54'
Замена
Ю. Салас
️️️️
Т. Пэйн
19'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Пас отдал
A. Caceres
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
15
I. R. Hughes
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Полсен
3
Саттон
20
Сурман
14
Руфер
15
4
Пэйн
23
Краев
11
Олд
4
7
9
Барбарусес
2-4-1-3
30
Редмэйн
23
4
14
6
26
10
21
Мак
15
11
Лолли
9
7
6
6
7
4
Пэйн
2
Салас
2
Салас
4
Пэйн
15
10
10
15
21
Мак
16
Кинг
16
Кинг
21
Мак
15
6
Родуэлл
6
Родуэлл
15
6
14
14
6
9
90
Фабио
90
Фабио
9
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Сидней
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
5
Fin Conchie
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
5
Fin Conchie
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Веллингтон Феникс - Сидней
2
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
388
525
Сейвы
6
4
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Eden Park, Auckland
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Сидней
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+