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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Веллингтон Феникс
Перт Глори - Веллингтон Феникс: обзор матча 24 февраля 2024
Перт Глори
24.02.2024, суббота, 13:45
Австралия. А-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Веллингтон Феникс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Веллингтон Феникс
90'
+3
Желтая карточка
О. Завада
Желтая карточка
A. Susnjar
90'
+3
Замена
J. Gorman
️️️️
J. Rawlins
90'
+1
Желтая карточка
B. Kamau
78'
Желтая карточка
J. Rawlins
77'
61'
Замена
Б. Краев
️️️️
M. Al-Taay
61'
Замена
О. Завада
️️️️
D. Ball
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
61'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Muir
61'
Желтая карточка
G. Colli
57'
54'
Замена
Ю. Салас
️️️️
F. Conchie
Желтая карточка
J. Muir
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
2
Riley Warland
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
15
I. R. Hughes
ЦП
6
M. Al-Taay
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
10
David Ball
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
43
Adam Zimarino
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
2
Юстин Салас
ОП
27
Matt Sheridan
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
3-1-5
20
23
15
2
20
7
22
29
77
77
2-1-4-1-2
1
Полсен
20
Сурман
18
14
Руфер
6
5
4
Пэйн
15
11
Олд
4
10
20
20
7
9
9
7
23
27
27
23
10
19
Завада
19
Завада
10
5
2
Салас
2
Салас
5
6
23
Краев
23
Краев
6
Остались в запасе
Перт Глори
Веллингтон Феникс
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
31
Joel Anasmo
ЦФ
43
Adam Zimarino
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
25
Jack Duncan
ВР
27
Matt Sheridan
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
31
Joel Anasmo
ЦФ
43
Adam Zimarino
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
27
Matt Sheridan
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Перт Глори - Веллингтон Феникс
5
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
3
Офсайды
2
2
Количество передач
474
609
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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Перт Глори
Веллингтон Феникс
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
2021.10.01 09:20
1
Le Figaro: австралийский «Перт Глори» готов подписать Ибрагимовича
2019.11.01 13:17
1
Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»
2019.07.13 16:29
Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на предсезонное турне
2019.07.07 17:17
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
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