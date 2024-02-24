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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 24 февраля 2024
Аделаида Юнайтед
24.02.2024, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
90+4'
L. Jovanovic
18'
N. Milanovic
35'
N. Milanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
ГОЛ! 1:2!
L. Jovanovic
Пас отдал
Н. Иранкунда
90'
+4
Замена
A. Ayoubi
️️️️
S. Mauk
87'
Замена
L. Duzel
️️️️
Z. Clough
87'
85'
Замена
N. Blair
️️️️
Б. Боррелло
82'
Замена
С. Киттель
️️️️
A. Simmons
82'
Замена
Д. Пиериас
️️️️
A. Badolato
82'
Замена
D. Scicluna
️️️️
N. Milanovic
Красная карточка
B. Halloran
75'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
E. Alagich
69'
Желтая карточка
R. Kitto
52'
Замена
Н. Иранкунда
️️️️
Х. Лопес
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
N. Milanovic
Пас отдал
L. Brook
18'
ГОЛ! 0:1!
N. Milanovic
Пас отдал
A. Simmons
5'
Желтая карточка
A. Bonetig
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
55
Ethan Alagich
ЦП
8
Isaías
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
25
Joshua Brillante
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
23
Luke Duzel
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
30
Taiga Harper
ВР
8
Dylan Scicluna
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
9
Nathanael Blair
ЦФ
4-5-1
1
17
4
4
7
8
10
6
21
Лопес
55
27
4-1-3-2
1
6
Марсело
19
31
6
20
Хендрикс
25
14
77
26
Боррелло
19
10
23
23
10
6
42
42
6
21
Лопес
19
Иранкунда
19
Иранкунда
21
Лопес
55
9
9
55
14
8
8
14
31
8
Киттель
8
Киттель
31
19
20
Пиериас
20
Пиериас
19
26
Боррелло
9
9
26
Боррелло
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Ethan Cox
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
30
Taiga Harper
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
Остались в запасе
30
Taiga Harper
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс
1
1
1
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
15
4
Нарушения
17
8
Офсайды
0
2
Количество передач
436
384
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
13
8
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
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Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
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