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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Мельбурн Сити
Сидней - Мельбурн Сити: обзор матча 24 февраля 2024
Сидней
24.02.2024, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Мельбурн Сити
29'
J. Courtney-Perkins
61'
М. Тильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Мельбурн Сити
90'
+4
Замена
N. Reis
️️️️
C. Talbot
Замена
J. Kucharski
️️️️
C. Hollman
88'
Желтая карточка
Э. Редмэйн
87'
Желтая карточка
M. Burgess
84'
76'
Желтая карточка
A. Lopane
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Р. Мак
75'
69'
Замена
М. Яколиш
️️️️
A. Nabbout
69'
Замена
A. Lopane
️️️️
М. Леки
Замена
M. Burgess
️️️️
Фабио
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Тильо
Пас отдал
J. Young
59'
Замена
T. Antonis
️️️️
S. Ugarković
Желтая карточка
L. Brattan
43'
ГОЛ! 1:0!
J. Courtney-Perkins
Пас отдал
A. Caceres
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Hayden Matthews
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
15
Andrew Nabbout
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
4
3
Гирдвуд-Райх
14
6
10
26
21
Мак
90
Фабио
11
Лолли
4-2-2-2
1
26
15
25
6
6
8
Джегго
7
Леки
7
Тильо
15
9
Макларен
90
Фабио
14
14
90
Фабио
21
Мак
22
22
21
Мак
6
9
9
6
25
4
4
25
6
17
17
6
7
Леки
21
21
7
Леки
15
44
Яколиш
44
Яколиш
15
Остались в запасе
Сидней
Мельбурн Сити
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
33
Патрик Бич
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Сидней - Мельбурн Сити
3
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
16
9
Офсайды
5
6
Количество передач
458
318
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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