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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Макартур
Мельбурн Виктори - Макартур: обзор матча 10 февраля 2024
Мельбурн Виктори
10.02.2024, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Макартур
21'
J. Hollman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Макартур
90'
+3
Желтая карточка
F. Kurto
Замена
E. Adams
️️️️
З. Машаш
88'
88'
Замена
K. Popović
️️️️
J. Hollman
Пенальти не реализован!
Б. Форнароли
84'
78'
Замена
Т. Смит
️️️️
O. Jones
Замена
J. Valadon
️️️️
J. Brimmer
74'
66'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
B.
65'
Замена
J. Drew
️️️️
R. Borges Rodrigues
Замена
S. Khelifi
️️️️
Д. Арзани
64'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
B. Folami
64'
58'
Желтая карточка
R. Borges Rodrigues
Замена
Д. Гериа
️️️️
A. Traoré
46'
35'
Желтая карточка
T. Uskok
21'
ГОЛ! 0:1!
J. Hollman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
5
Oliver Jones
ЦП
11
Bernardo
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
16
Stefan Nigro
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
17
Нишан Велупиллай
ЦП
20
Eli Adams
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
4-4-3
14
21
3
3
Да Силва
15
Арзани
8
29
Машаш
22
10
Форнароли
1
Иццо
17
3-4-3
12
2
6
13
11
23
Льюис
15
5
98
Жермен
15
17
3
2
Гериа
2
Гериа
3
22
8
8
22
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
29
Машаш
20
20
29
Машаш
15
Арзани
17
17
15
Арзани
11
24
М'Момбва
24
М'Момбва
11
15
29
29
15
5
15
Смит
15
Смит
5
17
11
11
17
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Макартур
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Мельбурн Виктори - Макартур
3
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
8
7
Офсайды
2
0
Количество передач
531
284
Сейвы
0
9
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
12
2
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Макартур
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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