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Спартак - Торпедо

04.11.2001, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 25 тур Спартак - Торпедо
Чемпионат России 2001
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Спартак
Чемпионат России 2000
27 тур
4 июля, вторник 00:00 Спартак 4:2 Торпедо
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Спартак
Чемпионат России 1999
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Спартак
23 тур
21 апреля, среда 00:00 Спартак 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1998
27 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Торпедо
12 тур
17 июня, среда 00:00 Торпедо 1:1 Спартак
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Спартак 0:1 Торпедо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Торпедо 0:3 Спартак
Чемпионат России 1996
32 тур
20 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:4 Спартак
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Спартак 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
25 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 5:0 Торпедо
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Торпедо 1:2 Спартак
Чемпионат России 1994
23 тур
10 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 Спартак
15 тур
4 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
28 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Спартак 0:0 Торпедо
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Спартак
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Спартак 1:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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