Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2024
Мельбурн Виктори
20.02.2024, вторник, 11:00
Австралия. А-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вестерн Юнайтед
90+5'
Д. Да Силва
90+8'
Д. Да Силва
60'
D. Penha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед
Желтая карточка
Б. Форнароли
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Д. Арзани
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Д. Арзани
90'
+5
85'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
N. Botic
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
B. Folami
77'
69'
Замена
R. Bozinovski
️️️️
S. Lustica
Замена
З. Машаш
️️️️
J. Brimmer
64'
64'
Замена
M. Grimaldi
️️️️
D. Penha
60'
ГОЛ! 0:1!
D. Penha
Пас отдал
M. Ruhs
Замена
C. Chapman
️️️️
S. Nigro
56'
Замена
J. Valadon
️️️️
F. Monge
56'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Н. Велупиллай
46'
21'
Желтая карточка
T. Imai
17'
Желтая карточка
M. Ruhs
Желтая карточка
Н. Велупиллай
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
16
Stefan Nigro
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
1
Пол Иццо
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
32
Angus Thurgate
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
25
Daniel Penha
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
19
Michael Ruhs
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
14
Connor Chapman
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
12
Kasey Bos
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
15
Zach Lisolajski
ЦП
34
James York
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
20
Rhys Bozinovski
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
4-4-3
16
21
2
Гериа
3
Да Силва
22
8
18
17
Велупиллай
1
Иццо
10
Форнароли
17
4-3-1-2
1
29
2
22
43
32
10
25
11
Уэльс
19
9
16
14
14
16
18
8
8
18
17
Велупиллай
15
Арзани
15
Арзани
17
Велупиллай
22
29
Машаш
29
Машаш
22
17
9
9
17
9
13
Рукавица
13
Рукавица
9
25
14
14
25
10
20
20
10
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
1
Matthew Sutton
ВР
15
Zach Lisolajski
ЦП
34
James York
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
15
Zach Lisolajski
ЦП
34
James York
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Статистика матча Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
632
301
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+