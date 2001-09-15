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Локомотив - ЦСКА

15.09.2001, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России, 24 тур Локомотив - ЦСКА
Чемпионат России 2001
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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