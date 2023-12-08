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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Мельбурн Сити
Перт Глори - Мельбурн Сити: обзор матча 08 декабря 2023
Перт Глори
08.12.2023, пятница, 13:45
Австралия. А-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Мельбурн Сити
45+1'
A. Taggart
38'
Т. Арслан (П)
66'
М. Леки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Мельбурн Сити
81'
Замена
S. Galloway
️️️️
М. Леки
81'
Замена
T. Antonis
️️️️
Т. Арслан
Замена
M. Amini
️️️️
O. Bozanic
76'
Замена
B. Kamau
️️️️
S. Khelifi
76'
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
71'
Замена
J. Carluccio
️️️️
T. Ostler
71'
71'
Замена
Л. Натель
️️️️
М. Яколиш
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Леки
Пас отдал
А. Бехич
62'
Замена
S. Ugarković
️️️️
A. Lopane
Замена
D. Bennie
️️️️
L. Ivanovic
58'
ГОЛ! 1:1!
A. Taggart
45'
+1
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Арслан
Желтая карточка
J. Koutroumbis
37'
Пенальти не реализован!
S. Khelifi
20'
16'
Желтая карточка
C. Talbot
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
20
Giordano Colli
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
24
Oliver Bozanic
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
22
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
18
Jordon Hall
ЦЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
2-2-5
13
5
Биверс
22
20
20
29
22
17
24
7
4-2-3-1
1
26
6
25
16
Бехич
30
Арслан
21
7
Леки
29
Сахи
44
Яколиш
9
Макларен
9
77
77
9
20
17
17
20
7
9
9
7
24
8
8
24
17
77
77
17
7
Леки
3
3
7
Леки
21
6
6
21
30
Арслан
17
17
30
Арслан
44
Яколиш
19
Натель
19
Натель
44
Яколиш
Остались в запасе
Перт Глори
Мельбурн Сити
20
Oliver Sail
ВР
Главный тренер
Ален Стайчич
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Перт Глори - Мельбурн Сити
1
1
Всего ударов по воротам
2
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
4
3
Офсайды
1
0
Количество передач
182
249
Сейвы
5
0
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
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