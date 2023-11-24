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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Мельбурн Виктори
Макартур - Мельбурн Виктори: обзор матча 24 ноября 2023
Макартур
24.11.2023, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Мельбурн Виктори
12'
M. Millar
90+5'
Y. Nicolaou (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Макартур - Мельбурн Виктори
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Y. Nicolaou
86'
Замена
C. Chapman
️️️️
R. Marchán
Замена
J. Skotadis
️️️️
К. Льюис
84'
Замена
D. De Silva
️️️️
В. Жермен
84'
80'
Замена
E. Adams
️️️️
З. Машаш
Замена
A. Auglah
️️️️
M. Millar
74'
Замена
J. Hollman
️️️️
K. Baccus
74'
67'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
Д. Арзани
67'
Замена
F. Lino
️️️️
C. Ikonomidis
66'
Желтая карточка
Д. Арзани
62'
Вторая желтая
A. Traoré
Замена
R. Borges Rodrigues
️️️️
J. Drew
61'
53'
Желтая карточка
A. Traoré
46'
Замена
J. Brimmer
️️️️
F. Monge
Желтая карточка
U. Dávila
43'
42'
Желтая карточка
Д. Да Силва
ГОЛ! 1:0!
M. Millar
Пас отдал
U. Dávila
12'
Желтая карточка
J. Aspropotamitis
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
44
Matthew Millar
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
27
Jerry Skotadis
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
5
Oliver Jones
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
18
Franco Lino
ЦЗ
14
Connor Chapman
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
20
Eli Adams
ЦФ
4-4-2
12
33
5
13
6
15
10
23
Льюис
44
98
Жермен
11
4-4-3
3
Да Силва
21
3
2
Гериа
6
15
Арзани
29
Машаш
18
10
Форнароли
9
1
Иццо
23
Льюис
27
27
23
Льюис
15
15
15
15
44
72
72
44
11
17
17
11
98
Жермен
7
7
98
Жермен
9
18
18
9
6
14
14
6
18
22
22
18
15
Арзани
17
Велупиллай
17
Велупиллай
15
Арзани
29
Машаш
20
20
29
Машаш
Остались в запасе
Макартур
Мельбурн Виктори
1
Danijel Nizic
ВР
5
Oliver Jones
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
5
Oliver Jones
ЦП
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Макартур - Мельбурн Виктори
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
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2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
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2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
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