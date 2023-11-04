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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерс
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 04 ноября 2023
Перт Глори
04.11.2023, суббота, 13:45
Австралия. А-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
52'
S. Colakovski
90+3'
A. Taggart
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перт Глори - Сентрал Кост Маринерс
ГОЛ! 2:0!
A. Taggart
Пас отдал
R. Warland
90'
+3
90'
+2
Замена
B. Tapp
️️️️
М. Балар
Замена
R. Warland
️️️️
A. Susnjar
90'
83'
Замена
H. Steele
️️️️
S. Roux
83'
Замена
W. Wilson
️️️️
M. Túlio
82'
Замена
M.
️️️️
C. Theoharous
77'
Красная карточка
Á. Torres
Замена
D. Williams
️️️️
D. Bennie
77'
Замена
J. Muir
️️️️
O. Bozanic
69'
ГОЛ! 1:0!
S. Colakovski
Пас отдал
A. Taggart
52'
46'
Замена
A. Kuol
️️️️
D. Wenzel-Halls
Замена
B. Kamau
️️️️
S. Khelifi
46'
Замена
S. Colakovski
️️️️
J. Carluccio
46'
Желтая карточка
A. Susnjar
45'
+1
44'
Желтая карточка
J. Nisbet
Желтая карточка
J. Koutroumbis
32'
7'
Желтая карточка
М. Балар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
24
Oliver Bozanic
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
45
Brian Kaltack
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
14
Dylan Wenzel-Halls
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
4-1-5
13
17
15
5
Биверс
22
20
24
22
17
29
77
4-5-1
20
Вукович
21
5
15
45
7
10
4
16
Балар
11
14
77
9
9
77
17
7
7
17
15
2
2
15
17
77
77
17
11
18
18
11
16
Балар
26
26
16
Балар
15
16
16
15
7
10
10
7
14
45
45
14
Остались в запасе
Перт Глори
Сентрал Кост Маринерс
20
T. Ostler
ЦП
20
Oliver Sail
ВР
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
20
T. Ostler
ЦП
20
Oliver Sail
ВР
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Перт Глори - Сентрал Кост Маринерс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
ХБФ Парк
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Перт Глори
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