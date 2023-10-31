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Форте - СКА-Хабаровск

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/8 финала Форте - СКА-Хабаровск
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Матч еще не начался
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Россия
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