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Акрон - Волгарь

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Жигулевск, стадион Кристалл Россия. Кубок, 1/8 финала Акрон - Волгарь
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2023/2024)
2 тур
23 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 1:4 Акрон
Россия. Первая лига (2022/2023)
34 тур
3 июня, суббота 17:00 Акрон 4:0 Волгарь
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 1:0 Акрон
Россия. ФНЛ (2021/2022)
20 тур
31 октября, воскресенье 15:00 Волгарь 1:0 Акрон
2 тур
17 июля, суббота 16:00 Акрон 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2020/2021)
41 тур
8 мая, суббота 16:00 Волгарь 1:1 Акрон
21 тур
11 ноября, среда 15:00 Акрон 0:3 Волгарь
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Россия
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