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Родина - Черноморец

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. Кубок, 1/8 финала Родина - Черноморец
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2023/2024)
2 тур
23 июля, воскресенье 19:00 Черноморец 0:0 Родина
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Россия
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