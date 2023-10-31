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Саарбрюккен - Бавария

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Саарбрюккен - Бавария
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Матч еще не начался
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Россия
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