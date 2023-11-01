Челси - Блэкберн

|38 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Челси
|2:1
|Блэкберн
|11 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Блэкберн
|0:1
|Челси
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Челси
|2:1
|Блэкберн
|11 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Блэкберн
|0:1
|Челси
|23 тур
|15 января, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Блэкберн
|10 тур
|30 октября, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:2
|Челси
|31 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Блэкберн
|1:1
|Челси
|10 тур
|24 октября, суббота
|20:30
|Челси
|5:0
|Блэкберн
|37 тур
|17 мая, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Блэкберн
|12 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Блэкберн
|0:2
|Челси