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Челси - Блэкберн

01.11.2023, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Челси - Блэкберн
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
1.25
Х
5.8
П2
12
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Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Челси 2:1 Блэкберн
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Блэкберн 0:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Блэкберн
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Блэкберн 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Блэкберн 1:1 Челси
10 тур
24 октября, суббота 20:30 Челси 5:0 Блэкберн
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/4 финала
2 декабря, среда 23:00 Блэкберн 3:3
(4:3)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Блэкберн
12 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Блэкберн 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
23 декабря, воскресенье 19:10 Блэкберн 0:1 Челси
6 тур
15 сентября, суббота 20:15 Челси 0:0 Блэкберн
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