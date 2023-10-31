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Эксетер Сити - Мидлсбро

31.10.2023, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Эксетер Сити - Мидлсбро
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
3.75
Х
3.65
П2
1.95
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