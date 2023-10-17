Черноморец - КАМАЗ

|7 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|0:0
|КАМАЗ
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|0:0
|КАМАЗ
|Второй этап, 40 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:0
|КАМАЗ
|Второй этап, 31 тур
|3 октября, понедельник
|18:00
|Черноморец
|1:0
|КАМАЗ
|Второй этап, 11 тур
|24 мая, вторник
|18:00
|КАМАЗ
|3:1
|Черноморец
|29 тур
|8 сентября, вторник
|18:00
|КАМАЗ
|1:1
|Черноморец
|9 тур
|11 мая, понедельник
|18:00
|Черноморец
|1:0
|КАМАЗ
|42 тур
|27 октября, понедельник
|18:00
|КАМАЗ
|2:2
|Черноморец
|22 тур
|8 июля, вторник
|19:30
|Черноморец
|0:0
|КАМАЗ
|24 тур
|23 августа, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|0:0
|Черноморец
|7 тур
|23 апреля, среда
|00:00
|Черноморец
|1:0
|КАМАЗ
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|5:0
|Черноморец
|3 тур
|16 марта, суббота
|00:00
|Черноморец
|4:1
|КАМАЗ
|23 тур
|15 августа, вторник
|00:00
|Черноморец
|2:1
|КАМАЗ
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|2:0
|Черноморец