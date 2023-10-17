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Черноморец - КАМАЗ

17.10.2023, Вторник, 00:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Черноморец - КАМАЗ
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2023/2024)
7 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 0:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 40 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Второй этап, 11 тур
24 мая, вторник 18:00 КАМАЗ 3:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2009
29 тур
8 сентября, вторник 18:00 КАМАЗ 1:1 Черноморец
9 тур
11 мая, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2008
42 тур
27 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:2 Черноморец
22 тур
8 июля, вторник 19:30 Черноморец 0:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 0:0 Черноморец
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Черноморец 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 КАМАЗ 5:0 Черноморец
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Черноморец 4:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1995
23 тур
15 августа, вторник 00:00 Черноморец 2:1 КАМАЗ
12 тур
24 июня, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Черноморец
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