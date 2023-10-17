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Арсенал - Родина

17.10.2023, Вторник, 00:00 мск Тула, стадион Арсенал Россия. Кубок, 1/16 финала Арсенал - Родина
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
22 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Арсенал 2:3 Родина
6 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Родина 1:1 Арсенал
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Россия
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