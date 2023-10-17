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Нефтехимик - Форте

17.10.2023, Вторник, 00:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. Кубок, 1/16 финала Нефтехимик - Форте
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Матч еще не начался
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Россия
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