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Динамо Вл - Ротор

17.10.2023, Вторник, 00:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/16 финала Динамо Вл - Ротор
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Матч еще не начался
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Россия
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