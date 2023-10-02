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Сепахан - Аль-Иттихад

02.10.2023, Понедельник, 19:00 мск Лига чемпионов АФК, 2 тур Сепахан - Аль-Иттихад
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Матч начнется в 19:00 мск
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аль-Иттихад 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Сепахан 1 0 1 0 2:2 0 1
3. Аль-Кува Аль-Джавия 1 0 1 0 2:2 0 1
4. АГМК 1 0 0 1 0:3 -3 0
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