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КАМАЗ - Ленинградец

26.09.2023, Вторник, 00:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. Кубок, 1/32 финала КАМАЗ - Ленинградец
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2023/2024)
8 тур
3 сентября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 1:1 Ленинградец
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