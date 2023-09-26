Динамо Бр - Шинник

|34 тур
|3 апреля, суббота
|15:00
|Шинник
|0:1
|Динамо Бр
|14 тур
|9 октября, пятница
|18:00
|Динамо Бр
|2:0
|Шинник
|34 тур
|3 апреля, суббота
|15:00
|Шинник
|0:1
|Динамо Бр
|14 тур
|9 октября, пятница
|18:00
|Динамо Бр
|2:0
|Шинник
|Второй этап, 46 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Шинник
|0:2
|Динамо Бр
|Второй этап, 39 тур
|12 марта, понедельник
|18:00
|Динамо Бр
|0:1
|Шинник
|Второй этап, 26 тур
|1 ноября, вторник
|19:00
|Шинник
|5:0
|Динамо Бр
|Второй этап, 19 тур
|11 июля, понедельник
|19:00
|Динамо Бр
|0:1
|Шинник