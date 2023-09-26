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Динамо Бр - Шинник

26.09.2023, Вторник, 00:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/32 финала Динамо Бр - Шинник
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Матч еще не начался
Россия. ФНЛ (2020/2021)
34 тур
3 апреля, суббота 15:00 Шинник 0:1 Динамо Бр
14 тур
9 октября, пятница 18:00 Динамо Бр 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 46 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Шинник 0:2 Динамо Бр
Второй этап, 39 тур
12 марта, понедельник 18:00 Динамо Бр 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
1 ноября, вторник 19:00 Шинник 5:0 Динамо Бр
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 19:00 Динамо Бр 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 19:30 Динамо Бр 0:1 Шинник
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Шинник 1:0 Динамо Бр
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