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Луки-Энергия - Енисей

26.09.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/32 финала Луки-Энергия - Енисей
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 17:30 Луки-Энергия 1:2 Енисей
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