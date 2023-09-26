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Леон Сатурн - Арсенал

26.09.2023, Вторник, 00:00 мск Раменское, стадион Леон Арена Россия. Кубок, 1/32 финала Леон Сатурн - Арсенал
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Матч еще не начался
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