Введите ваш ник на сайте

Ротор - Спартак

22.07.2001, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России, 18 тур Ротор - Спартак
Чемпионат России 2001
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ротор
Чемпионат России 2000
21 тур
12 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ротор
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Ротор 1:6 Спартак
Чемпионат России 1999
21 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Спартак 4:1 Ротор
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ротор 3:3 Спартак
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Ротор 1:2 Спартак
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Ротор
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:2 Спартак
17 тур
9 июля, среда 00:00 Спартак 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Ротор 4:3 Спартак
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Ротор
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Ротор 1:1 Спартак
8 тур
24 мая, среда 00:00 Спартак 1:2 Ротор
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ротор
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Ротор 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Спартак
14 тур
3 августа, вторник 00:00 Спартак 1:1 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Ротор 1:3 Спартак
Первый этап, 2 тур
2 апреля, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
...
  • Читайте нас: 