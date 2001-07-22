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Ростов - Черноморец

22.07.2001, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростсельмаш Чемпионат России, 18 тур Ростсельмаш - Черноморец
Чемпионат России 2001
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ростов
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 Черноморец
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Черноморец 1:2 Ростов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Черноморец 2:0 Ростов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Ростов 1:0 Черноморец
Чемпионат России 1998
20 тур
8 августа, суббота 00:00 Ростов 3:2 Черноморец
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Черноморец 0:0 Ростов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Ростов 0:0 Черноморец
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ростов
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Ростов 4:0 Черноморец
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ростов
8 тур
24 мая, среда 00:00 Ростов 0:2 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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