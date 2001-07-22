Введите ваш ник на сайте

Торпедо - ЦСКА

22.07.2001, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 18 тур Торпедо - ЦСКА
Чемпионат России 2001
4 тур
6 апреля, пятница 00:00 ЦСКА 0:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
6 тур
29 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
...
  • Читайте нас: 