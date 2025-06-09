Аргентина - Колумбия

|8 тур
|10 сентября, вторник
|00:00
|Колумбия
|Аргентина
|16 тур
|2 февраля, среда
|02:30
|Аргентина
|1:0
|Колумбия
|8 тур
|9 июня, среда
|02:00
|Колумбия
|2:2
|Аргентина
|12 тур
|16 ноября, среда
|02:30
|Аргентина
|3:0
|Колумбия
|4 тур
|17 ноября, вторник
|23:30
|Колумбия
|0:1
|Аргентина
|13 тур
|8 июня, суббота
|02:05
|Аргентина
|0:0
|Колумбия
|4 тур
|16 ноября, среда
|01:00
|Колумбия
|1:2
|Аргентина
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0