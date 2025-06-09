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Аргентина - Колумбия

09.06.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Аргентина - Колумбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
8 тур
10 сентября, вторник 00:00 Колумбия Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
16 тур
2 февраля, среда 02:30 Аргентина 1:0 Колумбия
8 тур
9 июня, среда 02:00 Колумбия 2:2 Аргентина
Кубок Америки 2021
1/2 финала
7 июля, среда 04:00 Аргентина 1:1
(3:2)п		 Колумбия
Кубок Америки 2019, группа B
Групповой этап, 1 тур
16 июня, воскресенье 01:00 Аргентина 0:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2018

12 сентября, среда 03:00 Колумбия 0:0 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 02:30 Аргентина 3:0 Колумбия
4 тур
17 ноября, вторник 23:30 Колумбия 0:1 Аргентина
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
27 июня, суббота 02:30 Аргентина 0:0
(5:4)п		 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 02:05 Аргентина 0:0 Колумбия
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Колумбия 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2011, группа A
2 тур
7 июля, четверг 04:45 Аргентина 0:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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