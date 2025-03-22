Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Аргентина
Уругвай - Аргентина: обзор матча 22 марта 2025
Уругвай
22.03.2025, суббота, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
0 : 1
Завершен
Аргентина
68'
Т. Алмада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Аргентина
90'
+5
Красная карточка
Н. Гонсалес
90'
+1
Желтая карточка
Х. Альварес
87'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Алмада
87'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
М. Оливера
86'
80'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
Ф. Виньяс
️️️️
Д. Нуньес
72'
Замена
Р. Агирре
️️️️
Ф. Вальверде
72'
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Д. Симеоне
68'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алмада
Пас отдал
Х. Альварес
Желтая карточка
Н. Нандес
64'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Ф. Пельистри
58'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Д. Де Арраскаэта
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
18
Родриго Агирре
ЦФ
0
Лучано Родригес
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
21
Бенха Домингес
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
29
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-4-2-1
1
Рочет
16
Оливера
2
Хименес
4
Араухо
8
Нандес
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
8
Вальверде
20
Араухо
11
Пельистри
9
Нуньес
4-2-1-2-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
19
Отаменди
3
Тальяфико
8
Фернандес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
11
Алмада
7
Симеоне
9
Альварес
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
11
Пельистри
18
Родригес
18
Родригес
11
Пельистри
8
Вальверде
18
Агирре
18
Агирре
8
Вальверде
9
Нуньес
21
Виньяс
21
Виньяс
9
Нуньес
5
Паредес
2
Балерди
2
Балерди
5
Паредес
20
Мак Аллистер
14
Паласиос
14
Паласиос
20
Мак Аллистер
7
Симеоне
15
Гонсалес
15
Гонсалес
7
Симеоне
11
Алмада
21
Корреа
21
Корреа
11
Алмада
Остались в запасе
Уругвай
Аргентина
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
21
Бенха Домингес
ЛВ
29
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
21
Бенха Домингес
ЛВ
29
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Уругвай - Аргентина
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Количество передач
522
431
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
10723 из 73609 зрителей (14%)
Новости команд
Все
Уругвай
Аргентина
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+