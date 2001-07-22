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Факел - Локомотив

22.07.2001, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России, 18 тур Факел - Локомотив
Чемпионат России 2001
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Факел
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Факел 0:0 Локомотив
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Факел
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Факел
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Факел 1:0 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
10 июля, пятница 00:00 Локомотив 0:0 Факел
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Факел 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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