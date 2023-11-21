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Уругвай - Боливия

21.11.2023, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур Уругвай - Боливия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
14 тур
16 ноября, вторник 23:00 Боливия 3:0 Уругвай
6 тур
6 сентября, понедельник 01:00 Уругвай 4:2 Боливия
Кубок Америки 2021, группа A
4 тур
25 июня, пятница 00:00 Боливия 0:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Уругвай 4:2 Боливия
1 тур
8 октября, четверг 23:00 Боливия 0:2 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
16 октября, вторник 23:59 Боливия 4:1 Уругвай
1 тур
8 октября, суббота 01:00 Уругвай 4:2 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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