Уругвай - Боливия

|14 тур
|16 ноября, вторник
|23:00
|Боливия
|3:0
|Уругвай
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|01:00
|Уругвай
|4:2
|Боливия
|14 тур
|16 ноября, вторник
|23:00
|Боливия
|3:0
|Уругвай
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|01:00
|Уругвай
|4:2
|Боливия
|18 тур
|11 октября, среда
|02:30
|Уругвай
|4:2
|Боливия
|1 тур
|8 октября, четверг
|23:00
|Боливия
|0:2
|Уругвай
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0