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ПАОК - ХИК

14.12.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 6 тур ПАОК - ХИК
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2023/2024), группа G
1 тур
21 сентября, четверг 20:45 ХИК ПАОК
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