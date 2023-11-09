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Легия - Зриньски

09.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 4 тур Легия - Зриньски
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2023/2024), группа E
3 тур
26 октября, четверг 23:00 Зриньски Легия
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
ответный матч		 19 июля, вторник 21:45 Легия 2:0 Зриньски
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 19:30 Зриньски 1:1 Легия
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