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Астана - Балкани

09.11.2023, Четверг, 18:30 мск Лига конференций, 4 тур Астана - Балкани
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Матч начнется в 18:30 мск
Лига конференций (2023/2024), группа C
3 тур
26 октября, четверг 20:45 Балкани Астана
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