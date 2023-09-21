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Брюгге - Бешикташ

21.09.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1 тур Брюгге - Бешикташ
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Бешикташ 1:3 Брюгге
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 21:00 Брюгге 2:1 Бешикташ
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