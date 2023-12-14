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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Фрайбург
Вест Хэм - Фрайбург: обзор матча 14 декабря 2023
Вест Хэм
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
14'
М. Кудус
42'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Фрайбург
Замена
Т. Керер
️️️️
В. Цоуфал
88'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Кудус
88'
74'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Ж. Макенго
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Боуэн
72'
Замена
Д. Мубама
️️️️
Л. Пакета
72'
69'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
56'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Грегоритч
56'
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Эггештайн
Замена
П. Форнальс
️️️️
Э. Альварес
54'
46'
Замена
М. Рехль
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ! 2:0!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Боуэн
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Кудус
Пас отдал
Э. Альварес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
(К)
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Фрайбург
67
Jaaso Jantunen
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
22
Mika Baur
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
21
Агер
34
Цоуфал
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
3-1-1-3-2
1
Атуболу
28
Гинтер
5
Гульде
33
Макенго
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Салаи
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
34
Цоуфал
6
Керер
6
Керер
34
Цоуфал
4
Альварес
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Альварес
20
Кудус
70
Корне
70
Корне
20
Кудус
11
Пакета
28
Мубама
28
Мубама
11
Пакета
20
Боуэн
28
Ингс
28
Ингс
20
Боуэн
33
Макенго
17
Кюблер
17
Кюблер
33
Макенго
7
Салаи
34
Рехль
34
Рехль
7
Салаи
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Хелер
9
Хелер
8
Эггештайн
11
Грегоритч
20
Адаму
20
Адаму
11
Грегоритч
Остались в запасе
Вест Хэм
Фрайбург
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
67
Jaaso Jantunen
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Остались в запасе
67
Jaaso Jantunen
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вест Хэм - Фрайбург
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
6
2
Офсайды
3
0
Количество передач
307
244
Сейвы
1
0
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.09
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Лондон
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