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Шериф - Славия

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Шериф - Славия
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа G
2 тур
5 октября, четверг 22:00 Славия Шериф
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
ответный матч		 5 августа, среда 22:00 Славия 1:1 Шериф
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
первый матч		 29 июля, среда 21:00 Шериф 0:0 Славия
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