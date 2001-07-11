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Динамо - Торпедо

11.07.2001, Среда, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России, 16 тур Динамо - Торпедо
Чемпионат России 2001
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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