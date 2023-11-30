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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - ЛАСК
Ливерпуль - ЛАСК: обзор матча 30 ноября 2023
Ливерпуль
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
4 : 0
Завершен
ЛАСК
12'
Л. Диас
15'
К. Гакпо
51'
М. Салах (П)
90+2'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - ЛАСК
ГОЛ! 4:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
90'
+2
Замена
Л. Чемберс
️️️️
К. Цимикас
82'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Р. Гравенберх
82'
74'
Замена
М. Коне
️️️️
И. Мустафа
61'
Замена
Р. Реннер
️️️️
Д. Белло
61'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
61'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
61'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Таловеров
58'
Желтая карточка
М. Таловеров
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
56'
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Салах
56'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
И. Конате
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Салах
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Гомес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
(К)
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Ливерпуль
27
Марсело Питалуга
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
33
Цимикас
2
Гомес
16
Конате
4
Куанса
3
Эндо
8
Гравенберх
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
3-3-2-2
26
Лаваль
40
Таловеров
30
Стойкович
4
Цирайс
16
Андраде
77
Любич
2
Белло
8
Усор
30
Хорват
27
Любичич
32
Жуль
33
Цимикас
44
Чемберс
44
Чемберс
33
Цимикас
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
16
Конате
8
Гравенберх
12
Брэдли
12
Брэдли
8
Гравенберх
10
Салах
21
Джонс
21
Джонс
10
Салах
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
2
Белло
36
Реннер
36
Реннер
2
Белло
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
Мустафа
14
Коне
14
Коне
Мустафа
40
Таловеров
17
Гавел
17
Гавел
40
Таловеров
Остались в запасе
Ливерпуль
ЛАСК
27
Марсело Питалуга
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Ливерпуль - ЛАСК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Энфилд Роуд
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