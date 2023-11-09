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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Штурм
Аталанта - Штурм: обзор матча 09 ноября 2023
Аталанта
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Штурм
50'
Б. Джимсити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Штурм
Замена
Э. Хольм
️️️️
М. Баккер
89'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Т. Коопмейнерс
86'
86'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
81'
Желтая карточка
Д. Шнегг
79'
Замена
М. Фусейни
️️️️
Д. Аффенгрубер
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Скамакка
62'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
62'
59'
Замена
Т. Хорват
️️️️
В. Бевинг
59'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Ш. Влодарчик
ГОЛ! 1:0!
Б. Джимсити
50'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
46'
45'
+2
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
(К)
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
2
Толой
19
Джимсити
5
Баккер
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
11
Лукман
9
Скамакка
3-2-1-2-1
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
22
Прасс
11
Саркария
11
Бевинг
17
Влодарчик
5
Баккер
3
Хольм
3
Хольм
5
Баккер
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Коопмейнерс
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
9
Скамакка
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Скамакка
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
11
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
11
Бевинг
22
Аффенгрубер
16
Фусейни
16
Фусейни
22
Аффенгрубер
17
Влодарчик
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
Остались в запасе
Аталанта
Штурм
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
42
Хави Серрано
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
42
Хави Серрано
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аталанта - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Атлети Адзурри
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