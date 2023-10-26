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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Ренн
Панатинаикос - Ренн: обзор матча 26 октября 2023
Панатинаикос
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
61'
Ф. Иоаннидис (П)
7'
А. Гуири
49'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Ренн
90'
+5
Желтая карточка
Л. Бляс
90'
+4
Желтая карточка
А. Теате
90'
+2
Замена
М. Терье
️️️️
А. Гуири
80'
Желтая карточка
А. Калимуэндо
80'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
А. Калимуэндо
80'
Замена
А. Теате
️️️️
А. Трюффер
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Джуричич
74'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Гнезда Черин
62'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Иоаннидис
61'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Бернард
61'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ф. Ридер
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Ле Фе
45'
+4
Желтая карточка
А. Трюффер
Желтая карточка
В. Арао
45'
30'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Б. Бурижо
Желтая карточка
Бернард
25'
22'
Желтая карточка
Ж. Белосян
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Пас отдал
Э. Ле Фе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Ренн
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-1-3-1
91
Бриноли
37
Младенович
4
Шенкевельд
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Бернард
31
Джуричич
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-1-2-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
17
Омари
24
Белосян
3
Трюффер
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
9
Гуири
15
Калимуэндо
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
11
Бернард
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
11
Бернард
31
Джуричич
99
Шпорар
99
Шпорар
31
Джуричич
3
Трюффер
3
Теате
3
Теате
3
Трюффер
27
Бурижо
7
Сантамария
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
32
Ридер
32
Ридер
28
Ле Фе
15
Калимуэндо
14
Дуэ
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Гуири
11
Терье
11
Терье
9
Гуири
Остались в запасе
Панатинаикос
Ренн
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Остались в запасе
30
Жоффри Лембе
ВР
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Панатинаикос - Ренн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
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Ницца
5 : 2
30.10.2026
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