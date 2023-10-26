Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Аталанта
Штурм - Аталанта: обзор матча 26 октября 2023
Штурм
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
13'
А. Прасс
80'
Ш. Влодарчик (П)
34'
Л. Муриэль
45+7'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аталанта
82'
Желтая карточка
М. Баккер
81'
Замена
Д. Скальвини
️️️️
Р. Толой
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ш. Влодарчик
80'
77'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
Т. Хорват
️️️️
М. Саркария
77'
Замена
В. Бевинг
️️️️
А. Прасс
70'
63'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
М. Руджери
63'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Лукман
63'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Д. Лавале
️️️️
Г. Вютрих
61'
Замена
Х. Серрано
️️️️
О. Китеишвили
61'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
С. Джатта
61'
Вторая желтая
С. Хирлендер
52'
45'
+8
Желтая карточка
А. Лукман
Желтая карточка
С. Хирлендер
45'
+8
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Муриэль
Желтая карточка
О. Китеишвили
45'
+2
34'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
ГОЛ! 1:0!
А. Прасс
Пас отдал
О. Китеишвили
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штурм
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
25
Хирлендер
11
Саркария
20
Джатта
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
2
Толой
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
10
Муриэль
11
Лукман
5
Вютрих
4
Лавале
4
Лавале
5
Вютрих
11
Саркария
14
Хорват
14
Хорват
11
Саркария
8
Китеишвили
42
Серрано
42
Серрано
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
11
Бевинг
22
Прасс
20
Джатта
17
Влодарчик
17
Влодарчик
20
Джатта
77
Дзаппакоста
5
Баккер
5
Баккер
77
Дзаппакоста
2
Толой
42
Скальвини
42
Скальвини
2
Толой
13
Руджери
33
Хатебур
33
Хатебур
13
Руджери
11
Лукман
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Муриэль
9
Скамакка
9
Скамакка
10
Муриэль
Остались в запасе
Штурм
Аталанта
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
43
Henry Obi
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Штурм - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Новости команд
Все
Штурм
Аталанта
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+